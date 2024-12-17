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Kuruluş Osman 175. bölümden ipuçları: Moğollar geri döndü! Türk obalarını yakıp yıkıyorlar

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman’ın 18 Aralık Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek 175’inci bölümüyle nefes kesecek. İşte Kuruluş Osman’ın 175. bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:41 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:41
Kuruluş Osman 175. bölümden ipuçları: Moğollar geri döndü! Türk obalarını yakıp yıkıyorlar

İÇİNDEKİLER

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    Çarşamba akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 175. bölümünden detaylar ortaya çıktı.

    Kuruluş Osman 175.Bölüm 2. Fragmanı

    Kuruluş Osman'da, Osman Bey Akhisar Kalesi'ni kuşatıp, gülle ateşleriyle surları döverken öte yandan Uçlara dönen Moğollar, Türk obalarını yakıp yıkıyorlar. Osman Bey'den intikam almak için yemin eden Sofia vazgeçmiyor. Sofia, Moğol Elçisinin gelişi üzerinden Osman Bey'e tuzak kurmak için harekete geçiyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    MOĞOLLAR GERİ DÖNDÜ

    Osman Bey, Akhisar'ı kuşatmışken Moğol'un baş komutanı Ulugan'ın elçisi obaya gelir. Osman Bey'den vergi isterler. Elçi ile karşı karşıya gelen Bala Hatun onu obadan nasıl gönderecektir?

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    MOĞOLLAR TÜRK OBALARINI YAKIYORLAR

    Moğol Elçisi, Osman Bey'in karşısına çıkararak vergi isteklerini söyler. Asla vergi vermeyeceklerini söyleyen Osman Bey, elçinin laubali tavrına karşılık ne yapacaktır? Osman Bey'in cevabı Moğol Elçisini çok öfkelendirir. Bunu yüce komutanları Ulugan'a hakaret sayan Elçi, obalarda kıyım yapmaya başlar! Osman Bey, Moğol belasına rağmen bu kıyımlara engel olabilecek midir?

    OSMAN BEY VE TÜRKLER, AKHİSAR SURLARINA DAYANDILAR

    Osman Bey önüne çıkan bütün engellere rağmen fütuhattan geri durmayacaktır. Şimdi hedefi Akhisar'dır. Osman Bey'in Akhisar fethi için yapacağı ilk hamle nedir? Osman Bey, Moğol tehlikesine rağmen fütuhattan geri durmayacaktır. Osman Bey, Akhisar'ı dört bir yandan kuşatmışken Lucas oradan kurtulabilecek midir? Osman Bey, Akhisar'ı fethedebilecek midir?

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    LUCAS VE SOFIA ŞİMDİ NE YAPACAK?

    Lucas ve Sofia, Osman Bey'in Akhisar'ı fethetme gayesini öğrenirler. Osman Bey'i durdurmak için nasıl bir oyun kuracaklardır?

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    SOFIA'NIN YENİ TUZAĞI!

    Poena, Sofia ile buluşur ve obada olup biten her şeyi anlatır. Sofia, Moğol Elçisinin gelişi üzerinden Osman Bey'e nasıl bir tuzak ve oyun kuracaktır?

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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