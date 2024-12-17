Kuruluş Osman 175. bölümden ipuçları: Moğollar geri döndü! Türk obalarını yakıp yıkıyorlar

Lucas ve Sofia, Osman Bey'in Akhisar'ı fethetme gayesini öğrenirler. Osman Bey'i durdurmak için nasıl bir oyun kuracaklardır?

LUCAS VE SOFIA ŞİMDİ NE YAPACAK?

(Kaynak: ATV)

SOFIA'NIN YENİ TUZAĞI!

Poena, Sofia ile buluşur ve obada olup biten her şeyi anlatır. Sofia, Moğol Elçisinin gelişi üzerinden Osman Bey'e nasıl bir tuzak ve oyun kuracaktır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.