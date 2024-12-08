Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli ve heyecanlı anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 8 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı. İşte o sorunun yanıtı...

SORU: "Mukaddime" adlı şiirin şairi kimdir?

YANIT: Ahmet Haşim

MUKADDİME

Zannetme ki güldür, ne de lâle

Âteş doludur, tutma yanarsın

Karşında şu gülgûn piyâle...

İçmişti Fuzuli bu alevden,

Düşmüştü bu iksir ile Mecnûn

Şi'rin sana anlattığı hâle...

Yanmakta bu sagârdan içenler,

Doldurmuş onunçün şeb-i aşkı

Baştanbaşa efgân ile nâle...

Âteş doludur, tutma yanarsın

Karşında şu gülgûn piyâle!..