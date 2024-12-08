Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli ve heyecanlı anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 8 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı. İşte o sorunun yanıtı...

SORU: 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan futbol takımı hangisidir?

A) Galatasaray

B) Beşiktaş

C) Fenerbahçe

D) Trabzonspor

YANIT: B