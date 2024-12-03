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Engelleri aştı! Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk: İşitme engelli Hüseyin Görücü izleyicileri hayran bıraktı

atv’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışan işitme engelli Hüseyin Görücü, zekasıyla büyük beğeni kazandı. Tüm engellilere örnek olan gencin hikayesi de yarışmaya heyecan kattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Engelleri aştı! Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk: İşitme engelli Hüseyin Görücü izleyicileri hayran bıraktı

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ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programına yarışmacı olarak bu kez işitme engelli bir yarışmacı katıldı. Ankara'da yaşayan ve milli sporcu olan 24 yaşındaki Hüseyin Görücü için formatta değişikliğe gidilerek yeminli tercüman vasıtasıyla yarışmasına olanak sağlandı. Sergilediği performansla izleyenleri ekran başına kilitleyen Görücü, 11'inci soruda yarışmadan çekilerek 300 bin lira para ödülü kazandı. Hem performansıyla hem de hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken genç yarışmacı Hüseyin Görücü, yaşadıklarını anlattı.

"MUTLU GÜNLERİMDEN BİRİ"
Aslen Kayserili olan Hüseyin Görücü, "Kim Milyoner Olmak İster'in takipçisiyim. Fark ettim ki hiç işitme engelli bir yarışmacıya denk gelmedim. Ana diliyle (İşaret dili) yarışan kimse olmadı. Ve kendime 'O koltukta oturmalıyım' dedim. Biz işitme engelliler aynı zamanda Türkçe yazılı metinleri tam anlayamadığımız için bu etkinliklere katılmaya cesaret edemiyoruz. O yüzden o koltuğa oturduğum gün benim en mutlu günlerimden biri oldu" dedi.

"AİLEM BENİ OKUTMAK İÇİN ÇOK ÇABALADI"
Annesi, babası ve ağabeyinin de doğuştan işitme engelli olduğunu anlatan Görücü, "Hepimiz işaret diliyle konuşabiliyoruz. İnsanlar genellikle işaret dili bilmediği için iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Anne ve babam beni okutmak için çok çabaladı. Spora ilgim 8 yaşında başladı. 6 yıl önce de U21 Milli Takım Avrupa Şampiyonası kapsamında İsveç'te altın madalya aldık. Hedefim A Milli takım" sözlerini kaydetti.

Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın çocukluğuna hayat veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Melis Mutluç (21), 'Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. 300 bin TL değerindeki Osmanlı tarihi sorusunda çekilmesi şaşırttı. Doktor adayı, yarışmadan 200 bin TL ödülle ayrıldı.
Aslı TOPRAK

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