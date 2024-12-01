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Osmanlı Devleti'nde 1913 yılında Behire Hakkı kadınların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla adı Türk Kadınları ile başlayıp hangisiyle biten bir okul kurmuştur?

Televizyon dünyasının en popüler yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacılara sorulan zorlayıcı sorular, 100 bin TL ile 5 milyon TL arasında ödüllendiriliyor. Yarışmacıların verdikleri mücadele izleyicilere unutulmaz anlar sunarken özellikle bu sorunun yanıtı merak ediliyor. İşte o sorunun cevabı...

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 21:58 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 22:00
Osmanlı Devleti’nde 1913 yılında Behire Hakkı kadınların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla adı Türk Kadınları ile başlayıp hangisiyle biten bir okul kurmuştur?

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Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı

OSMANLI DEVLETİ'NDE 1913 YILINDA BEHİRE HAKKI KADINLARIN MESLEK ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ADI TÜRK KADINLARI İLE BAŞLAYIP HANGİSİYLE BİTEN BİR OKUL KURMUŞTUR?

A- BİÇKİ YURDU

B- AŞ EVİ

C- ÇÖMLEK HANESİ

D- EV İKTİSADİ MEKTEBİ

CEVAP: A

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