Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı

OSMANLI DEVLETİ'NDE 1913 YILINDA BEHİRE HAKKI KADINLARIN MESLEK ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ADI TÜRK KADINLARI İLE BAŞLAYIP HANGİSİYLE BİTEN BİR OKUL KURMUŞTUR?

A- BİÇKİ YURDU

B- AŞ EVİ

C- ÇÖMLEK HANESİ

D- EV İKTİSADİ MEKTEBİ

CEVAP: A