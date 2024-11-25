Canfeza konağa dönmek için şart koşuyor! Bir Gece Masalı yeni bölümde neler olacak? İşte 13. bölümden detaylar...

Canfeza'yı kaybetme korkusuyla perişan olan Mahir, hastaneden taburcu olan Canfeza'nın babasının evine gittiğini öğrenince deliye döner.

Bir Gece Masalı 13.bölümden kareler. (ATV)

Canfeza'yı eve gelmeye ikna etmek zorundadır çünkü ona ne kadar kızsa da bir gün bile ayrı kalmaya razı değildir.

Bir Gece Masalı 13.bölümden kareler. (ATV)

Öte yandan Mahir'e eve dönmek için şart koşan Canfeza krizi fırsata çevirerek Afet'ten de kabul edilmesi çok zor bir istekte bulunur. Afet'in bu isteği kabul etmesi köşkte yeni bir iktidar savaşı başlatır.

Bir Gece Masalı 13.bölümden kareler. (ATV)

Selim'in koyduğu bombayı farkeden Mahir ise Selim'e büyük bir oyun kurar.

Bir Gece Masalı 13.bölümden kareler. (ATV)

Oyunun sonunda ava giden avlanacak mıdır?