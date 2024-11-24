Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

The Godfather filminin müziğini kullanarak Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı Bu baba Başka Baba adlı şarkının bestecisi MESAM kayıtlarında nasıl yer almaktadır?

A- MÜSLÜM GÜRSES

B- DON KALLIYONE

C- GATFADIR

D- ERCAN SAATÇİ

CEVAP: B

Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı "Bu Baba Başka Baba" adlı şarkının bestecisi, MESAM kayıtlarında Don Kalliyone olarak yer almaktadır