PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

The Godfather filminin müziğini kullanarak Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı Bu baba Başka Baba adlı şarkının bestecisi MESAM kayıtlarında nasıl yer almaktadır?

Televizyon ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla bu akşam yine izleyicilerin büyük ilgisini topladı. Yarışmacılara yöneltilen zorlu sorular, özellikle 100 bin TL ile 5 milyon TL aralığındaki kritik sorular, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmacıların bilgisi ve cesareti ödüllere ulaşmak için yarışırken izleyicilere de unutulmaz anlar yaşattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 21:42 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 21:43
The Godfather filminin müziğini kullanarak Ercan Saatçi’nin sözlerini yazdığı Bu baba Başka Baba adlı şarkının bestecisi MESAM kayıtlarında nasıl yer almaktadır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

The Godfather filminin müziğini kullanarak Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı Bu baba Başka Baba adlı şarkının bestecisi MESAM kayıtlarında nasıl yer almaktadır?

A- MÜSLÜM GÜRSES

B- DON KALLIYONE

C- GATFADIR

D- ERCAN SAATÇİ

CEVAP: B

Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı "Bu Baba Başka Baba" adlı şarkının bestecisi, MESAM kayıtlarında Don Kalliyone olarak yer almaktadır

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye’ye harekat arifesinde kritik görüşme: Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir
CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni
Yaralı Kartal yine kayıp! Beşiktaş Göztepe’ye 4-2 yenildi
Büyükçekmece’de dehşet veren olay: 4 kişi öldürüp intihar etti | O anlar kameraya yansıdı
PKK’lı elebaşı Duran Kalkan’dan İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz itirafı: Türkiye’nin yeni sistemde yeri yok
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
KAR TATİLİ olan iller listesi! 25 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Ordu,Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...
Jose Mourinho için şoke eden iddia! Piyasa için strateji yapıyor
Victor Osimhen’in bonservisi için hazırlar! Galatasaray’a kötü haber
CANLI | Kar, buz, zincirleme felaket.... Bolu ve Afyonkarahisar’da feci kazalar! Çok sayıda yaralı
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye’ye geliyor
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
Kellik ilacı ve Enes’in gözündeki morluk hakkında yeni gelişme | Bakan Tunç’tan A Haber’e özel Narin Güran açıklaması: Suçlu kimse cezasını alacak
ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den A Haber’e özel açıklamalar: Biden Ukrayna’nın kaybetmesini istemiyor
SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Refah payı gündemde! Aylıklar ne kadar artacak? 14 bin 750 TL gündemde
SON DAKİKA