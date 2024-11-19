Kuruluş Osman 171. bölümde neler olacak? Osman Bey’in büyük sınavı: Fatma Hatun şehit mi düşüyor?

(Kaynak: ATV)

BEGÜM HATUN VE BAYHAN BEY, OSMAN BEY'E SADIK KALACAKLAR MI?

Osman Bey'in içerdeki planlarından haberdar olmak isteyen Lucas, Yusuf ve Saruca'yı kullanarak Begüm ve Bayhan'ı yanına çekmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Begüm Hatun ve Bayhan Bey sevdikleri için Osman Bey'in planını ifşa edecek midir ya da Osman Bey'e sadık kalacaklar mı?

FATMA HATUN KURTULABİLECEK Mİ?

Fatma'yı kurtarmak için canlarını ortaya koyan Orhan ve Alaeddin muzaffer olabilecek midir?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.