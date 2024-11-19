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Kuruluş Osman 171. bölümde neler olacak? Osman Bey’in büyük sınavı: Fatma Hatun şehit mi düşüyor?

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesecek olan 171. bölümü, 20 Kasım Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Fatma Hatun şehit mi düşüyor?

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:57 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:57
Kuruluş Osman 171. bölümde neler olacak? Osman Bey’in büyük sınavı: Fatma Hatun şehit mi düşüyor?

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Lucas ve Sofia'nın Fatma Hatun'u kaçırması, Fatma Hatun'un canı karşılığında Osman Bey'den Söğüt'ü istemeleri, Osman Bey'in vereceği karar ve Fatma Hatun şehit mi düşüyor sorusu tüm Türkiye'yi televizyona kilitleyecek.

OSMAN BEY'İN BÜYÜK SINAVI

Osman Bey'in alpi ve yol arkadaşlarından Baysungur'un şehadetinin öcü alınmadan bu sefer de Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf'un kaçırılması uçlardaki Türkleri sarsacaktır. Lucas ve Sofia'nın Fatma'yı kaçırması, Osman Bey'i büyük bir çıkmaza sokarken Fatma Hatun'u alamadan obaya dönmek zorunda kalması Osman Bey'i çılgına döndürecek.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

LUCAS VE SOFIA OSMAN BEY'DEN SÖĞÜT'Ü İSTİYOR

Lucas, Fatma'yı bırakma şartı olarak Söğüt'ü istediklerini söyler. Osman Bey'den devletinin kurulduğu toprakları isteyen Lucas ve Sofia'nın bu şartının altında yatan gizli amaç nedir? Osman Bey, Babası Ertuğrul Gazi'nin fethettiği Söğüt'ü verecek midir? Osman Bey zor bir karar alır; Söğüt'ü küffara teslim edecektir. Ahalisinin yoğun itirazlarıyla karşı karşıya kalan Osman Bey'in aslında büyük bir planı vardır. Bu plan nedir? Söğüt'ü vermeden kızı Fatma'yı kurtarabilecek midir? Fatma Hatun şehit mi olacaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

KARESİ BEY, OSMAN BEY'E SAVAŞ AÇIYOR

Karesi Bey, Osman Bey'in kızının kaçırıldığı haberini alır. Onun gözünde Osman artık yaralı bir kurttur. Gencer Bey'i yanına çekerek Osman Bey'e bir darbe de o vuracaktır. Karesi Bey, Gencer Bey üzerinden nasıl bir oyun kuracaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

BEGÜM HATUN VE BAYHAN BEY, OSMAN BEY'E SADIK KALACAKLAR MI?

Osman Bey'in içerdeki planlarından haberdar olmak isteyen Lucas, Yusuf ve Saruca'yı kullanarak Begüm ve Bayhan'ı yanına çekmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Begüm Hatun ve Bayhan Bey sevdikleri için Osman Bey'in planını ifşa edecek midir ya da Osman Bey'e sadık kalacaklar mı?

FATMA HATUN KURTULABİLECEK Mİ?

Fatma'yı kurtarmak için canlarını ortaya koyan Orhan ve Alaeddin muzaffer olabilecek midir?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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