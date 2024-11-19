Kuruluş Osman 171. bölümde neler olacak? Osman Bey’in büyük sınavı: Fatma Hatun şehit mi düşüyor?

Lucas ve Sofia'nın Fatma Hatun'u kaçırması, Fatma Hatun'un canı karşılığında Osman Bey'den Söğüt'ü istemeleri, Osman Bey'in vereceği karar ve Fatma Hatun şehit mi düşüyor sorusu tüm Türkiye'yi televizyona kilitleyecek.
OSMAN BEY'İN BÜYÜK SINAVI
Osman Bey'in alpi ve yol arkadaşlarından Baysungur'un şehadetinin öcü alınmadan bu sefer de Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf'un kaçırılması uçlardaki Türkleri sarsacaktır. Lucas ve Sofia'nın Fatma'yı kaçırması, Osman Bey'i büyük bir çıkmaza sokarken Fatma Hatun'u alamadan obaya dönmek zorunda kalması Osman Bey'i çılgına döndürecek.