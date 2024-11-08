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atv’nin yeni dizisi Can Borcu sete çıktı!

atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi “Can Borcu” sete çıktı. Yakında izleyici ile buluşacak dizinin setinden ilk kareler paylaşıldı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 10:44
atv’nin yeni dizisi Can Borcu sete çıktı!

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Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, izleyicileri aile bağları, sadakat ve sırlarla dolu etkileyici bir hikaye ile buluşturacak olan "Can Borcu" dizisinin çekimleri başladı. Başarılı bir avukat olan Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatan bu sürükleyici yapım, aynı zamanda yıllardır saklanan sırları da gün yüzüne çıkaracak. Celal'in gizlediği bir ilişki tüm dengeleri sarsarken, Celal'in eşi Handan ise bu çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmak için çabalayacak.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Çok yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan "Can Borcu" nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen gibi başarılı isimler yer alıyor.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çekecek olan "Can Borcu", aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Her karakter, kendi sırları ve geçmişiyle yüzleşirken, çözülmeyi bekleyen düğümler giderek artıyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Onur Uğraş kaleme alıyor.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle "Can Borcu" yakında atv'de izleyiciler ile buluşacak!

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