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Bir Gece Masalı 10. bölüm çok konuşuldu: Mahir, Canfeza’nın kendisini gerçekten istemediğine inandı!

Geçtiğimiz akşam (5 Kasım Salı) atv ekranlarında dokuzuncu bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:52 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:52
Bir Gece Masalı 10. bölüm çok konuşuldu: Mahir, Canfeza’nın kendisini gerçekten istemediğine inandı!

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Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan onuncu bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Canfeza, Mahir'in hayatı için nikah masasından kalktı.

Bir Gece Masalı 11. bölüm fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

10. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Canfeza, nikah masasından verdiği sözü tutarak kalktı. Vurulan Mahir bir de Bu olay üzerine kendinden geçip yere yığıldı. Kürşat, Canfeza'yı ve Ezra Nine'yi Alarak Selim'in evine götürdü.

Sıla ise babasının ölümüne dayanamadı ve bebeğini kaybetti. Mahir, hastanede yaşam savaşı verirken Canfeza ise Selim'in insafına kaldı.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Kürşat kendisi aleyhindeki delileri Canfeza karşılığında Selim'den aldı. Mahir, hastanede kendine geldiğinde Canfeza'nın Selim'in evinde olduğunu öğrenince onu kurtarmak için plan yapar. Gizlice Canfeza'yı kurtarmak için Selim'in evine girer. Ama hiç görmediği bir Canfeza ile karşılaşır. Ona Kürşat Kilimci'nin kızı olduğunu ve ailesini seçtiğini söyler. Buna inan Mahir yıkılır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Bilmediği şey ise Selim'in Ezra Nine'yi kafasında tabanca yan odada tutuğudur. Canfeza, söylediklerine onu inandıramazsa Nine'yi vuracaktır. Canfeza, nikahı bozar. Mahir, evden harap olmuş halde çıkarken karşısında Kürşat'ı bulur. Konuşmanın zamanının geldiğini söyler. Raşit komiserden şüphelenmeye başlayan Mahir sonunda gerçeği öğrenebilecek midir?

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