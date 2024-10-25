Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 25 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı. İşte merak edilen o sorunun cevabı...

SORU: Dünyanın kendi ekseni etrafında geçtiğimiz 600 milyon yıldaki dönüş hızı hakkında hangisi söylenebilir?

A) Gitgide arttığı

B) Gitgide azaldığı

C) Hiç değişmediği

D) Bir artıp bir azaldığı

Cevap: B