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1970'li yıllarda çıkardığı 45'likle ünlenen, dinlediğiniz şarkıyı 4 yaşındayken seslendirmiş olan kimdir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. İzleyiciler tarafından sorunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı: B

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 21:30 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 21:33
1970’li yıllarda çıkardığı 45’likle ünlenen, dinlediğiniz şarkıyı 4 yaşındayken seslendirmiş olan kimdir?

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 25 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı. İşte merak edilen o sorunun cevabı...

SORU: 1970'li yıllarda çıkardığı 45'likle ünlenen, dinlediğiniz şarkıyı 4 yaşındayken seslendirmiş olan kimdir?

A) Küçük Emrah

B) Arda Kardeş

C) Bıcırık Hakan

D) Afacan Deniz

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