Holding dizisi yakında atv’de: Denizin derinliklerinden gökyüzünün zirvesine uzanan onurlu bir varoluş mücadelesi!

(Kaynak: atv)
Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir?
(Kaynak: atv)
İnsanların aşk ve iktidarla sınandığı bu etkili drama, titizlikle süren uzun bir hazırlık döneminin ardından çekimlere başladı.
Tuğba Sunguroğlu (Kaynak: Sosyal Medya)
OYUNCU KADROSU
Şimdiden sezonun en çok merak edilen dizileri arasında yerini alan "Holding" in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Bilgiç, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.
Caner Topçu (Kaynak: Sosyal Medya)
"Bazı savaşlarda herkes kaybeder!"
Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan "Holding" seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor!
Holding yakında atv'de!