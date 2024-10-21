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Holding dizisi yakında atv'de: Denizin derinliklerinden gökyüzünün zirvesine uzanan onurlu bir varoluş mücadelesi!

ATV’nin büyük bir heyecanla beklenen yeni projesi “Holding” ekranlara gelmek için gün sayıyor. Limon Yapım imzasını taşıyan ve yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği dizi, izleyicilere dramatik bir iş dünyası ve aile bağları serüveni sunmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 11:22 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 11:29
Holding dizisi yakında atv’de: Denizin derinliklerinden gökyüzünün zirvesine uzanan onurlu bir varoluş mücadelesi!

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Başarılı projeleriyle adından söz ettiren yönetmen Barış Yöş'ün kamera arkasında olduğu Holding, zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dizi genç bir kadının acımasız iş dünyası kuralları ile geleneksel aile değerleri arasında kendi kimliğini ve gerçeğini bulma mücadelesini konu alıyor.

Erdal Özyağcılar (Kaynak: Sosyal Medya)Erdal Özyağcılar (Kaynak: Sosyal Medya)

HOLDİNG DİZİSİ KONUSU

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır.

(Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur.

Holding dizisi yakında atv’de: Denizin derinliklerinden gökyüzünün zirvesine uzanan onurlu bir varoluş mücadelesi!

(Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir?

(Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

İnsanların aşk ve iktidarla sınandığı bu etkili drama, titizlikle süren uzun bir hazırlık döneminin ardından çekimlere başladı.

Tuğba Sunguroğlu (Kaynak: Sosyal Medya)Tuğba Sunguroğlu (Kaynak: Sosyal Medya)

OYUNCU KADROSU

Şimdiden sezonun en çok merak edilen dizileri arasında yerini alan "Holding" in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Bilgiç, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Caner Topçu (Kaynak: Sosyal Medya)Caner Topçu (Kaynak: Sosyal Medya)

"Bazı savaşlarda herkes kaybeder!"

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan "Holding" seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor!

Holding yakında atv'de!

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