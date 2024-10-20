Hangisinden 69 gün önce, 9 Ekim 1903’te New York Times’da yayımlanan makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla hız kesmeden devam ediyor. Bu akşamki bölümde, yarışmacının karşılaştığı 100 bin ila 5 milyon TL değerindeki sorular izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kazanılan ödüller kadar yarışmacıların heyecanı da programa damga vurdu.

HANGİSİNDEN 69 GÜN ÖNCE, 9 EKİM 1903'TE NEW YORK TİMES'DA YAYIMLANAN MAKALEDE BUNUN ANCAK 1 İLA 10 MİLYON YILDA BAŞARILABİLECEĞİ TAHMİNİ YAPILMIŞTIR?

A- İÇTEN YANMALI MOTORUN İCADI

B- İLK TELEFON GÖRÜŞMESİ

C- İLK TELEVİZYON YAYINI

D- UÇAKLA İLK BAŞARILI UÇUŞ

CEVAP: D