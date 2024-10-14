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ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 14 EKİM 2024 ATV | Kasap karısı kendisi gibi kasap aşkına kaçtı!

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında birbirinden farklı konular ele alınmaya devam ediyor. Sahte Mehdi’nin sahte müritlerinden Esra Erol’a tehdit! Badana, perdeler, koltuk kılıfı! Fatih’in ailesi bir şey mi saklıyor? Kasap karısı kendi gibi kasap aşkına kaçtı! Adana’da mı saklanıyorlar? İşte hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 17:51 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 19:07
ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 14 EKİM 2024 ATV | Kasap karısı kendisi gibi kasap aşkına kaçtı!

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

ATV ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE

Esra Erol'da bugün yaşananlar. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Esra Erol'da bugün yaşananlar. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Sahte Mehdi'nin sahte müritlerinden Esra Erol'a tehdit!

Esra Erol'da bugün yaşananlar. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Esra Erol'da bugün yaşananlar. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Kararları ne olacak? Barışacaklar mı? Boşanacaklar mı?

ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 14 EKİM 2024 ATV | Kasap karısı kendisi gibi kasap aşkına kaçtı!

Esra Erol'da bugün yaşananlar. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Esra Erol'da bugün yaşananlar. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Badana, perdeler, koltuk kılıfı! Fatih'in ailesi bir şey mi saklıyor?

Esra Erol'da bugün yaşananlar. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Esra Erol'da bugün yaşananlar. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

15 yaşındaki kızımı patronu istismar etti!

Esra Erol'da bugün yaşananlar. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Esra Erol'da bugün yaşananlar. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Kasap karısı kendi gibi kasap aşkına kaçtı! Adana'da mı saklanıyorlar?

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