"Herkes ortam ve koşulların uygun olmasını bekler veya ister" anlamına gelen atasözü hangisidir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 11 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: "Herkes ortam ve koşullarının uygun olmasını bekler veya ister" anlamına gelen atasözü hangisidir?

A) Ocak karlık, şubat buzluk

B) Mart kuruluk, nisan yağmurluk

C) Mayıs ferahlık, haziran güneşlik

D) Temmuz pusluk, ağustos sislik

YANIT: B