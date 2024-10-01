Karadut son bölüm nefes kesti: Zuhal kalbinin kapılarını açtı!

Aslı, nikaha ramak kala Alp'i terk edince ortalık iyice karıştı. Rezzan Hanım, Aslı ile Alp'i barıştırmak istese de Çetin'in Alp'e olan sert tepkisi iki aileyi karşı karşıya getirdi. Aslı, Bora ve Tayfun'un yardımıyla düğün gecesini atlatırken Bora ile daha yakın bir arkadaşlık kurmaya başladı.