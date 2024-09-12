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Filmleri aratmayacak bir hikaye Esra Erol'da! 25 yıllık mucize gerçek oldu

Esra Erol, Burak Mert’in gerçek babası Serhat Kılıç’ı bulmayı başardı. Kılıç, eski eşi Nesime’nin kendisine “Çocuğun babası sen değilsin” diye yalan söylediğini anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Filmleri aratmayacak bir hikaye Esra Erol’da! 25 yıllık mucize gerçek oldu

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Üniversite öğrencisi Burak Mert (25), yıllarca öz babası sandığı Veli Mert'in şiddetine maruz kaldı. Ancak 19 yaşında gerçek babasının Serhat Kılıç olduğunu anladı. Kendi gerçeğinin peşine düşen Mert, soluğu atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında aldı.

Erol dakikalar içinde biyolojik baba Serhat Kılıç ve ailesine ulaştı. Kılıç, canlı yayına bağlandı. Yıllarca oğlunu aradığını fakat anne Nesime'nin "çocuğun babası sen değilsin" diyerek buna engel olduğunu anlattı. Kılıç, "Sen benim ilk aşkımdın. Yıllarca bu olayın peşinden koştum. Senden sonra evlendiğim kişi bile Burak'ı aradı" diyerek isyan etti.

ANNE OĞLUNDAN ÖZÜR DİLEDİ
25 yıllık büyük hesaplaşma canlı yayında gerçekleşti. Anne Nesime, gözyaşları içerisinde sakladığı gerçeği itiraf etti. "Seni Burak'tan uzak tutmak için bu yalanı söyledim" diyerek biyolojik baba ve oğlu Burak Mert'ten özür diledi. Yıllar sonra gerçek babasının sesini duyan Burak Mert, gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, izleyicilerden yoğun tepkiler aldı. Bu duygusal anlar, filmleri aratmayacak bir gerçek hikaye olarak hafızalarda yer etti.

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