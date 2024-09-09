SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Karadut bomba gibi kadrosuyla geliyor: 'Kendimizi sevmeyi hiç unutmayalım'

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Karadut," güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ı başrollerde buluşturmasıyla dikkat çeken yapım, çarpıcı fragmanıyla da şimdiden ses getirdi. Yaz arası sonrasında yeniden ekrana dönecek olan diziler arasında öne çıkan "Karadut," izleyicilere heyecan dolu bir sezon vaat ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 11:27 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 11:37
Karadut bomba gibi kadrosuyla geliyor: ’Kendimizi sevmeyi hiç unutmayalım’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

atv'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi Karadut'tan yeni görüntüler yayınlandı.

KARADUT'UN KONUSU NE?

İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak.

İŞTE TANITIM FRAGMANI

Hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

"KENDİMİZİ SEVMEYİ HİÇ UNUTMAYALIM."

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Aldatmak" gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Yapım ekibi tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte Narin Güran’ın minik bedeninin defnedileceği mezar! Tabutu görüntülendi... Yürek burkan ’gelinlik’ detayı
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! Otopsi işlemlerinde ilk bulgular ortaya çıktı: Bacağında kırık, boğazında iz... | 24 kişi gözaltında
Türk Telekom
Narin Güran neden öldürüldü? Türkiye’yi yasa boğan olayda 3 ihtimal | Cinayet itirafı geldi: Çuvalı amca verdi!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Kostic yanıtı! Yıldız isme kanca
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor: İşte masadaki konular
SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5’e çıktı!
Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine İmam Hatipler kapatılsın sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon
Türkiye İzmir’de 3 puan peşinde! Montella’dan sürpriz 11 kararı
MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti
Yeni eğitim-öğretim dönemi başladı: İlk ders bağımsızlık ruhu ve vatan!
HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul’da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Fenerbahçe’de Kostic sonrası yeni sistem! 3 yıldız yedeğe
Bizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narin’i katledenler hesap verecek
SON DAKİKA