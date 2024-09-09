Karadut bomba gibi kadrosuyla geliyor: ’Kendimizi sevmeyi hiç unutmayalım’

KARADUT'UN KONUSU NE?

İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak.

İŞTE TANITIM FRAGMANI