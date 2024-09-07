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Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu Oktay Kaynarca!

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, yeni sezonda ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelecek. Efsane yarışma programı 8 Eylül Pazar akşamı yeni sezona yeni sunucusuyla başlıyor!

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 09:10 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 09:46
Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu Oktay Kaynarca!

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Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezona flaş bir isimle giriyor.

Milyoner'in yeni sunucusu Kaynarca

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, yeni sezonda ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelecek.

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği yarışma programı yeni sunucusuyla pazar akşamı atv'de.

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