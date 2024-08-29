Mesut Akusta Bir Gece Masalı’nın merak edilenlerini anlattı: “Modern bir masal bekliyor izleyicileri”

Raşit karakterine hayat veren Akusta, dizinin dünyasını şu şekilde özetledi; "Aşk anlık bir şeydir vurgusuyla hayatın her rengi içerisinde, tüm çatışmalara ve zorluklara rağmen, sürprizlerle aşkın büyüsünü yaşatacak modern bir masal bekliyor izleyicileri"

Ekiple hemen kaynaştıklarını söyleyen oyuncu karakterini ise şöyle tasvir etti; "Süper bir ekip olduk. Çok uyumlu ve keyifli çalışıyoruz. Raşit karakterine gelirsek de Raşit çok babacan, çok derin, konumunun ağırlığını taşıyan ve bir taraftan da çok renkli ve sürprizlerle dolu bir karakter. Onu canlandırmak benim içinde keyifli yolculuk oldu"

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi beğeni ile izlenen isimlerin yer aldığı Bir Gece Masalı, 3 Eylül Salı akşamı atv'de başlıyor.