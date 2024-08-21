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20 Ağustos Masterchef dün kim kazandı? Masterchef dokunulmazlık kim kazandı? İşte eleme adayları

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki macerası izleyicileri ekran başına kilitledi. 20 Ağustos Salı günü gerçekleşen bölümde Mavi ve Kırmızı Takımlar dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verdi. Yemekler şefler Somer, Danilo ve Mehmet tarafından titizlikle değerlendirildi ve ardından eleme adayları belirlendi. Peki Masterchef'te dün kim kazandı? İşte eleme adayları ve tüm detaylar.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 09:24 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 09:24
20 Ağustos Masterchef dün kim kazandı? Masterchef dokunulmazlık kim kazandı? İşte eleme adayları

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Takım tartışmaları sonucunda Nevzat ve Ümmühan eleme potasına gönderildi. İkili, günün en az beğeni alan tavuklu waffle yemekleriyle dikkat çekti. MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyunu her zamanki gibi heyecan doluydu. Kazanan Kırmızı Takım yarışmada önemli bir avantaj elde etti. Takım oyununu kazanarak haftayı güvenli bir şekilde tamamlamaları onlara diğer yarışmacılara karşı bir avantaj sağladı.

MasterChef Türkiye'de bu hafta, takım oyunlarının heyecanı doruktaydı. Kırmızı Takım, yarışın bu bölümünde üstün bir performans sergileyerek takım dokunulmazlığını kazandı. Bireysel başarıda ise Onur, rakiplerini geride bırakarak dokunulmazlık kolyesini boynuna taktı. Kırmızı Takım, hem şeflerden hem de izleyicilerden tam not alarak yarışmada farkını ortaya koydu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Masterchef takım oyununu kim kazandı KIRMIZI TAKIM oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ise ONUR oldu. Ekran fenomeni Masterchef'te en çok beğeniyi Kırmızı Takım aldı ve dokunulmazlığı kaptı.


20 AĞUSTOS MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Her gün yeni bölümü yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında günün yarışını kaybeden Mavi Takım eleme oylamasına gitti. Kendi içinde seçtikleri yarışmacıları potaya gönderen Masterchef'te günün en kötü chicken waffle tabaklarını hazırlayan Nevzat ve Ümmühan eleme adayı oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Ümmühan

Nevzat

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