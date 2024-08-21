20 Ağustos Masterchef dün kim kazandı? Masterchef dokunulmazlık kim kazandı? İşte eleme adayları

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Takım tartışmaları sonucunda Nevzat ve Ümmühan eleme potasına gönderildi. İkili, günün en az beğeni alan tavuklu waffle yemekleriyle dikkat çekti. MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyunu her zamanki gibi heyecan doluydu. Kazanan Kırmızı Takım yarışmada önemli bir avantaj elde etti. Takım oyununu kazanarak haftayı güvenli bir şekilde tamamlamaları onlara diğer yarışmacılara karşı bir avantaj sağladı.

MasterChef Türkiye'de bu hafta, takım oyunlarının heyecanı doruktaydı. Kırmızı Takım, yarışın bu bölümünde üstün bir performans sergileyerek takım dokunulmazlığını kazandı. Bireysel başarıda ise Onur, rakiplerini geride bırakarak dokunulmazlık kolyesini boynuna taktı. Kırmızı Takım, hem şeflerden hem de izleyicilerden tam not alarak yarışmada farkını ortaya koydu.