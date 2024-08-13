Alan’da heyecan dorukta! Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Yeni nesil bilgi yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 14 Ağustos Perşembe akşamı 10. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 71 yarışmacı ve 71 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Alan Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 14 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv'de!