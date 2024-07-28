Kasım 2021’de BM’de yiyecek hakkının insan hakkı olarak kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke evet oyu vermişken hangi iki ülke hayır oyu vermiştir?

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

KASIM 2021'DE BM'DE YİYECEK HAKKININ İNSAN HAKKI OLARAK KABUL EDİLMESİ İÇİN YAPILAN OYLAMADA 180 ÜLKE EVET OYU VERMİŞKEN HANGİ İKİ ÜLKE HAYIR OYU VERMİŞTİR?

A-RUSYA VE ÇİN

B-BİRLEŞİK KRALLIK VE FRANSA

C-ABD VE İSRAİL

D-İSVİÇRE VE BELÇİKA

CEVAP: C

Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler'de (BM) yiyecek hakkının bir insan hakkı olarak kabul edilmesi için yapılan oylamada, 180 ülke evet oyu verirken, hayır oyu veren iki ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail olmuştur.