Yaz aylarında sezon sezon izleyeceğiniz birbirinden güzel diziler listelendi... Kore Dizisi hayranlarına müjde!

The Glory (2022) 🔥 3. The Glory (2022) IMDb: 8.1 Dizi, bir kadının, çocukluğunda hayatını mahveden zorbalara karşı mutlak intikam almak için yaşamasını ekranlara taşıyor. Oyuncular: Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon

Miss Night and Day (2024) 🌜 4. Miss Night and Day (2024) IMDb: 7.5 Dizi, 20'li ve 50'li yaşları arasında sihirli bir şekilde geçiş yapan ve iki nesil ile sert bir patron arasında kalan bir kadının savcılıkta stajyerlik yapmasını konu alıyor. Oyuncular: Choi Jin-hyuk, Lee Jeong-eun, Jung Eun-ji

Descendants of the Sun (2016) 💖 5. Descendants of the Sun (2016) IMDb: 8.2 Komedi ve drama türüneki dizi, bir cerrah ile özel kuvvetler subayı arasında gelişen aşk hikayesini konu alıyor. Oyuncular: Song Joong-ki, Song Hye-kyo, Jin Goo

Vincenzo (2021) ⚖️ 6. Vincenzo (2021) IMDb: 8.4 Koreli-İtalyan bir mafya avukatı, anavatanına yaptığı ziyaret sırasında rakipsiz bir holdinge adaletin yanı sıra kendi ilacını da tattırır. Oyuncular: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Taecyeon Business Proposal (2022) 💼 7. Business Proposal (2022) IMDb: 8.1 Arkadaşı kılığına giren Ha-ri, onu korkutup kaçırmak için bir kör randevuya gelir. Ancak onun CEO olduğu ortaya çıkıp bir teklifte bulunduğunda planlar ters gider. Oyuncular: Ahn Hyo-seop, Kim Sejeong, Kim Min-kyu