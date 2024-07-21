Türkçede içinde hangi kelime geçen bir atasözü yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soru

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

TÜRKÇEDE İÇİNDE HANGİ KELİME GEÇEN BİR ATASÖZÜ YOKTUR?

A-TURŞU

B-BADEM

C-CÜCÜK

D-PİLAV

CEVAP: C

"Turşu" kelimesi: "Üzümünü ye, bağını sorma. Turşusunu ye, demini sorma."

"Badem" kelimesi: "Bademi kırmayan içinde ne olduğunu bilemez."

"Pilav" kelimesi: "Dibine darı eken, pilav bulgur yiyen."

Bu nedenle doğru cevap C seçeneği olan "CÜCÜK"tür.