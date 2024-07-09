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atv ile Dubai Tv arasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması için dev iş birliği: Çekimlere Turkuvaz Medya ev sahipliği yapıyor

Dubai Tv’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının çekimlerine bu yıl Turkuvaz Medya ev sahipliği yapıyor. atv, Dubai Tv’ye teknik ekipman ve stüdyo desteği sağlıyor.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 14:52 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 14:58
atv ile Dubai Tv arasında ’Kim Milyoner Olmak İster’ yarışması için dev iş birliği: Çekimlere Turkuvaz Medya ev sahipliği yapıyor

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Dünyanın birçok ülkesinde gösterimde olan Kim Milyoner Olmak İster, Arap dünyası tarafından da ilgiyle izleniyor. Dubai Tv'de yayınlanan yarışmanın çekimlerine bu yıl Turkuvaz Medya ev sahipliği yapıyor.

TURKUVAZ MEDYA, DUBAİ TV İÇİN KAPILARINI AÇTI
Turkuvaz Medya Binası stüdyolarında çekimleri süren yarışma için atv, Dubai Tv'ye teknik ekipman ve stüdyo desteği sağlıyor.

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezonda da atv ekranlarında olacak.

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