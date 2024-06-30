Paris’e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenmektedir?

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

PARİS'E İLK KEZ GELEN TURİSTLERİN YAŞADIĞI HAYAL KIRIKLIĞI SONUCU BAŞ DÖNMESİ, PARİS SENDROMU ADI VERİLEN DURUMDAN EN ÇOK HANGİ ÜLKEDEN GELEN TURİSTLER ETKİLENMEKTEDİR?

A- TÜRKİYE

B- ABD

C- RUSYA

D- JAPONYA

CEVAP: JAPONYA

Paris sendromu Paris'e tatile ya da gezmeye giden turistlerin, Paris'in bekledikleri gibi olmadığını görünce yaşadıkları hayal kırıklığı hissine verilen addır. Bu durum, genellikle bir kültür şoku çeşidi olarak tanımlanır. Sendrom, genel olarak sadece Japon turistlerde görülse de Güney Kore, Çin ve Singapur gibi Asya ülkelerinin turistlerinde de görülebilir.