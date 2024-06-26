Türkiye Müge Anlı’yı İzledi! Reytinglerde yine zirvede!

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Haziran Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %4,12 izlenme oranı ve %33,35 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

SEVİL ÇETİNKAYA'YA NE OLDU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 4 Mayıs 2024 tarihinde annesini ziyaret ettikten sonra kaybolan üç çocuk annesi Sevil Çetinkaya'nın akıbeti hala belirsizliğini koruyor.