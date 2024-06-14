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Mutfak Bahane’de büyük finale son 2 hafta!

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor. Peki büyük finale sayılı günler kala Mutfak Bahane’de neler oluyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 16:51 Güncelleme 14 Haziran 2024, 16:51
Mutfak Bahane’de büyük finale son 2 hafta!

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Gelinler eşleri ve kayınvalideleri ile 60 bilezik ve sezon şampiyonluğu için yarışıyor. Sezonun şampiyonu kimin olacağı ise son hafta belli olacak.

Kıyasıya mücadelede her bir puan büyük önem taşıyor. Seda ve Harun çifti ise şampiyonluğun en iddialı adayları.

FENOMEN ÇİFT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Harun'un gizlice aldığı kağıt ortalığı fena karıştırdı. Tüyo iddiaları ve diskalifiye ile karşı karşıya kalan çift gözyaşlarına boğuldu.

Medine kayınvalidenin dünüründen isteği herkesi şaşırttı. Mehmet'in nişanlısının ev tadilatına yardım ettiğini öğrenen Medine Hanım dünüründen evin tapusunu istedi.

Haftanın finalinde Hazal ve Berat çifti yarışmaya veda etti.

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