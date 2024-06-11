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Kuruluş Osman’ın sezon finali sürprizlerle dolu: Her şey şimdi başlıyor!

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 12 Haziran Çarşamba akşamı 20:00’de yayınlanacak olan 164. Bölümüyle sezon finali yapacak. Peki sezon finalinde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 14:52 Güncelleme 11 Haziran 2024, 14:52
Kuruluş Osman’ın sezon finali sürprizlerle dolu: Her şey şimdi başlıyor!

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Osman Bey, Konstantin'i gafil avlamak için harekete geçmiştir. Konstantin oynadığı oyuna rağmen Osman Bey'le karşı karşıya gelmiştir. Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır?

ALAEDDİN VE MEHMET BEYLER HESAPLAŞIYOR

Elçim Hatun'a oynanan oyunda Mehmet Bey'in parmağı olduğu açığa çıkar. Alaeddin için bu bardağı taşıran son damladır. Alaeddin ve Mehmet için hesaplaşma vaktidir. Bu hesaplaşmanın sonunda iki beyliği bekleyen büyük açmaz ne olacaktır?

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER OLACAK?

Öte tarafta Orhan Bey, Holofira'nın Bursa'da güvende olmadığını düşünür. Onu götürmek için izin ister. Holofira, onu Bursa'dan götürmek için gelen Orhan'a ne cevap verecektir?

ALAEDDİN BEY GONCA HATUN'UN DÜĞÜN TOYU

Osman Bey'in Konstantin'i alt edip obaya dönüşünün ardından Alaeddin ve Gonca'nın toyu kurulur. Her yanda şenlik hakimken Osman Bey cümle beyliklere mektuplar gönderir.

TÜRKLER TEK BİR SANCAK ALTINDA!

Artık devleti kurma vaktidir. Osman Bey herkesi Türk'ün devleti için sıkılı bir yumruk gibi olmaya davet eder. Cümle beylikleri tek bir sancak altında toplamak isteyen Osman Bey'e beyliklerin cevabı ne olacaktır? Osman Bey, kutlu İslam davası için çıktığı bu yolda kimlerle olacaktır?

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