Survivor All Star 3 Haziran’da dokunulmazlık Atakan’ın mı Batuhan’ın mı oldu? SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? Hilmi Cem İntepe’nin ardından...

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Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.





İzleyenler "Survivor'da en son kim elendi, kim gitti? Survivor All Star 2024'de ilk eleme adayı kim oldu? " sorularının yanıtını arıyor.