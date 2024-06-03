Survivor All Star 3 Haziran’da dokunulmazlık Atakan’ın mı Batuhan’ın mı oldu? SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? Hilmi Cem İntepe’nin ardından...

Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.
Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.
İzleyenler "Survivor'da en son kim elendi, kim gitti? Survivor All Star 2024'de ilk eleme adayı kim oldu? " sorularının yanıtını arıyor.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Yarı final mücadelesine Nefise, Seda, Merve ve Batuhan kaldı. Bu yarı finalden finale çıkan isim Batuhan ve Nefise oldu. Nefise ve Batuhan'ın final mücadelesinde kazanan isim BATUHAN oldu.
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
6 Haziran 2024 tarihli 132. Bölümde haftanın ilk eleme adayı dokunulmazlığı kazanan Batuhan'ın tercihiyle MERVE oldu.
SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da geçtiğimiz hafta 3 şampiyon ve 1 finalist aynı potada yarıştı. Merve, Hilmicem, Ogedat ve Atakan potasında elenen Hilmicem oldu.