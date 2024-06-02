1964'te Türk basınında "Tarak görmemiş saçlı, soba borusu pantolonlu dörtlü" , "Kabarık, öne düşük saçlı 4 gitarcı" ve " Ense tıraşı görmemiş dört adam" gibi cümlelerle tanınan hangisidir? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

1964'te Türk basınında "Tarak görmemiş saçlı, soba borusu pantolonlu dörtlü" , "Kabarık, öne düşük saçlı 4 gitarcı" ve " Ense tıraşı görmemiş dört adam" gibi cümlelerle tanınan hangisidir?

A-BLACK SABBATH

B-LED ZEPPELİN

C-THE BEATLES

D-ABBA

CEVAP: C