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Kuruluş Osman yine zirvede! Osman Bey beylikler arası savaşı bitirir...

‘Kuruluş Osman’, 162. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,94 reyting, %19,76 izlenme payı AB kategorisinde %5,35 reyting, %16,54 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %6,74 reyting %18,20 izlenme payı alarak tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarındaki 162. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu. Peki son bölümde neler oldu?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 11:29 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 11:29
Kuruluş Osman yine zirvede! Osman Bey beylikler arası savaşı bitirir...

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Kuruluş Osman'ın 162. Bölümünde; Beylikler arasındaki savaşı bitiren Osman Bey artık büyük hedefi Bursa için harekete geçip Yörükleri Bursa'nın etrafına yerleştirmeye başladı. Bursa'nın fethi için planlar yapan Osman Bey'e Konstantin Palealagos bir davet gönderdi. Davet üzerine Osman Bey Bursa'ya yola çıktı.

Uzun zaman sonra yarış yapan Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un yarışında Gonca Hatun galip geldi. Gonca Hatun, bu yarışın son yarışları olduğunu ve bir daha ata binemeyeceğini söylediğinde Alaeddin Bey meraklandı. Gonca Hatun, güzel haberi şu sözlerle verdi: "Muştumu isterim! Gebeyim beyim! Bir evladımız olacak!"

Gonca, kemerinden bir patik çıkarıp Alaeddin'in avuçlarına bıraktığında Alaeddin Bey ise, "İmdi ben baba olurum ha… Baba olurum! Allah Allah! Gonca'm! Bana öyle bir haber verdin ki… Ceylan gözlüm!" dedi. Yunus Emre ile sohbet eden Yakup Bey sohbetin ardından bir karınca yuvası gördü. Yuvadaki karıncaları tezgahtan aldığı ekmekle besleyen Yakup Bey aniden fenalaşarak bayıldı. Mehmet Bey, fenalaşan babası Yakup Bey'i alarak soluğu Aleaddin Bey'in yanında aldı. Babasının rahatsızlandığını gören Gonca Hatun ve obadakiler şok olurken Yakup Bey hızlıca şifahaneye taşındı. Bursa'da kurulan hain tuzağın ardından obaya dönüş yolunda Konstantin Palealagos ile karşı karşıya gelen Osman Bey "Bana kahpe bir pusu kurdun. Şimdi de askerlerinin arkasına saklanarak diş gösterirsin!" dedi.

Konstantin ise Osman Bey'e Bursa'dan kaçabildiğini ancak şimdi kendisinden kaçamayacağını söyledi. "Gayrı burası hakikat meydanıdır! Sen mi öleceksin yoksa ben mi göreceğiz!" diye rest çeken Osman Bey atını dörtnala Konstantin'in üzerine sürdü. Restleşmenin ardından neler yaşanacağı ise büyük merak konusu oldu.

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