Aldatmak 70. bölüm nefes kesecek: Sırlar ortaya saçılıyor!

Mualla, etrafındaki insanların aşiret sevdasından çok daha değerli olduğuna karar verir. Bu sırada herkes tarafından terk edilen Kadriye büyük bir karar verir. Zor gününde Kahraman'ın yanında olmaya çalışan Oylum yaklaşan tehlikeden habersizdir. Dicleli evinden beklenmedik bir yüz, ailenin en büyük sırlarını ortaya çıkarmak üzeredir…