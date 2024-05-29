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Aldatmak 70. bölüm nefes kesecek: Sırlar ortaya saçılıyor!

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın merakla beklenen 70. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 12:39 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 12:39
Aldatmak 70. bölüm nefes kesecek: Sırlar ortaya saçılıyor!

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Sezai, Güzide için savaşmayı bırakmazken kızıyla ilgili de önemli bir karar verecektir.

Tarık'ın hükmü altındaki Yeşim bir kez daha Güzide'den yardım ister. Dündar'ın peşini bırakmamak için türlü yöntemlere başvurması Yeşim'in hayatını gittikçe zorlaştırır.

Güzide kayıp çocuğunu arama yolunda şok edici bir bilgiye ulaşır. Tarık'ın foyasını ortaya çıkaran Güzide, eski kocasının ne denli acımasız olabileceği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir.

Mualla, etrafındaki insanların aşiret sevdasından çok daha değerli olduğuna karar verir. Bu sırada herkes tarafından terk edilen Kadriye büyük bir karar verir. Zor gününde Kahraman'ın yanında olmaya çalışan Oylum yaklaşan tehlikeden habersizdir. Dicleli evinden beklenmedik bir yüz, ailenin en büyük sırlarını ortaya çıkarmak üzeredir…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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