Kızılcık Şerbeti’nde kaos çıkaracak veda; Görkem ölümden ölüm beğensin! 2 oyuncu ayrılınca...

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanıyla birlikte sosyal medyada yorum yağmuru başladı. İzleyiciler, merakla bekledikleri yeni gelişmeler ve karakterlerin karşılaşacağı zorluklar hakkında teorilerini paylaşıyor. Kızılcık Şerbeti, izleyicileri yeni bölümde de heyecan dolu anlarla ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

"Kızılcık Şerbeti'nde Gerilim Hem Sette Hem Dizide Tavan Yaptı!" Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu 64. bölümüyle birlikte, dizinin sezon finaline doğru adım adım ilerlerken, hem karakterlerin dünyasında hem de set arkasında büyük bir karmaşa yaşanıyor. Son bölümlerde Görkem'in karakterinin psikopatlık seviyesinin ortaya çıkması, izleyicileri şaşırtırken, Doğa'nın Giray'a karşı mesafeli davranışları da dikkat çekti. Ancak, sette de durum pek farklı değil. Oyuncular arasındaki ilişkilerde de gerginliklerin arttığına dair dedikodular yayılmaya başladı.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un oyuncuları Instagram'da takipten çıkması, Müjdat Gezen'in "oyuncular dizi bitsin istiyor" açıklamasıyla birlikte, setteki atmosferin gerilimini artırdı. Bunun yanı sıra, dizinin başrol oyuncularından Feyza Civelek'in uyuşturucu satın alırken yakalanması, Sıla Türkoğlu'nun ehliyetini kaybetmesi ve Müjde Uzman'ın tükenmiş hissetmesi gibi olaylar da dizi ekibini derinden sarsmış durumda. İddialara göre, dizinin sona ermesini isteyen oyuncunun kim olduğu da ortaya çıktı. Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan'ın, bir gemi seyahatiyle diziden ayrılacağı iddiaları, setteki gerginliği daha da artırdı.

"Kızılcık Şerbeti'nde İki Büyük Ayrılık: Sönmez ve Rüzgar Diziden Ayrılıyor!" Kızılcık Şerbeti'nin sadık izleyicileri için üzücü bir haber geldi. Dizinin sevilen karakterlerinden Sönmez'i canlandıran Aliye Uzunatağan'ın ve Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın diziden ayrılacağı duyuruldu. Bu haber, izleyiciler arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.