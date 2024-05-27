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27 Mayıs Survivor All Star'da eleme adayları belli oldu! 3 ve 4. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı tek tek açıkladı

Survivor All Star 2024, 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle izleyicilere yine unutulmaz anlar yaşattı. Her bölümde olduğu gibi, bu bölümde de yarışmacılar dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele sergiledi. Peki, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte 27 Mayıs Pazartesi Survivor bölümünden detaylar…

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 00:32 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 00:32
27 Mayıs Survivor All Star’da eleme adayları belli oldu! 3 ve 4. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı tek tek açıkladı

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Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.

27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı ve bu oyunun sonucunda eleme adayları belirlenmeye başlandı.

Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve haftanın 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNU
Survivor 2024 All Star yarışmasının 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu. Oyunu 12-5'lik skorla kazanan ve 6'da 6 yapan Kırmızı takım, ayrıca iletişim ödülünü de almaya hak kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI
Survivor'da ilk eleme adayı olan isim ÖZGÜR oldu.
İkinci eleme adayı SEDA oldu.
Üçüncü eleme adayı BATUHAN oldu.
Dördüncü eleme adayı OGEDAY oldu.

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