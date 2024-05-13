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Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölümde heyecan dorukta: Cezayir sevdikleriyle sınanıyor!

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 66. bölümüne ait detaylar ortaya çıktı. Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı dizinin yeni bölümüyle ilgili ipuçları izleyicileri heyecanlandırdı. Peki Cezayir’in sevdikleriyle sınanacağı bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 11:00 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 11:00
Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölümde heyecan dorukta: Cezayir sevdikleriyle sınanıyor!

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Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba) gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 66. bölümüne ait detaylar ortaya çıktı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir, Atakan'ın ölümü sonrası gelen istihbarat görevlisi Belkıs tarafından sorgulanır. Tura, şüpheleri Cezayir'e yönelttikten sonra silah sevkiyatı için hazırlıklarını hızlandırır. Cezayir, Belkıs'a Tura'nın gerçek yüzünü göstermek için harekete geçer.

Leyla, hareketlerinden şüphelendiği Arzu'yu yakın takibe alır. Leyla'nın güvenini kazanmak için Raziye'yi kullanan Arzu'nun başı Fransa'daki geçmişi nedeniyle beladadır. Arzu kendi planlarını kurarken, hiç beklemediği anda karşısına çıkan sürpriz kişi ona büyük bir şaşkınlık yaşatacaktır.

Cezayir, Tura'yı geçmişi hatırlatarak uyarır. Tura, Cezayir'i yalnız bırakmak için hedefine bu kez Sandıkçıoğlu'nu alır.

Cezayir, Tura'nın planlarına engel olmaya çalışırken bir kez daha sevdiklerinin ölüm kalım mücadelesine tanıklık etmek zorunda kalacaktır.

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