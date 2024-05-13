Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölümde heyecan dorukta: Cezayir sevdikleriyle sınanıyor!

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Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba) gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 66. bölümüne ait detaylar ortaya çıktı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir, Atakan'ın ölümü sonrası gelen istihbarat görevlisi Belkıs tarafından sorgulanır. Tura, şüpheleri Cezayir'e yönelttikten sonra silah sevkiyatı için hazırlıklarını hızlandırır. Cezayir, Belkıs'a Tura'nın gerçek yüzünü göstermek için harekete geçer.