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Zuhal Topal’la Yemekteyiz Aytaç Adilova kimdir, kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları kimdir? Sorusunun yanıtı belli oldu. TV 8'in en popüler programlarından biri olan yarışmada bugünden itibaren boy gösterecek isimler arasında Aytaç Adilova da bulunuyor. Güzel yarışmacı hakkında çok sayıda izleyici tarafından araştırma yapılarak bilgi sahibi olunmak isteniyor. Hayatına dair bilgileri haberimizden okuyabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 08:38 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 08:38
Zuhal Topal’la Yemekteyiz Aytaç Adilova kimdir, kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı

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Türkiye'nin en çok seyredilen yarışmaları arasında bulunan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni bir hafta daha başlıyor. Bugünden itibaren yarışacak isimler belli oldu ve Aytaç da onlar arasında bulunuyor. Fragman yayınlandığı andan kendisiyle ilgili birçok araştırma yapılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aytaç Adilova kimdir? Kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı haberimizde yer almaktadır.

"Bu bir fiyasko"

Programın 601. Bölümü fragmanında yer alan Aytaç Adilova, Halil'in menüsü için "Gördüğümde 40 yıllık ev hanımı zannettim ama sizi görünce şaşırdım. Fakat bu tam bir fiyasko. Tuzu yok, tadı yok" yorumunda bulundu. Haftaya da iddialı bir giriş yaptı. "Düne kadar titriyordum bugün uçtum" diyerek çetin ceviz olduğunu gösterdi.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aytaç kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 6-10 Mayıs tarihlerinde yarışacak yarışmacılarından biri olan Aytaç Adilova bir çocuk annesi. Aslen Azerbaycanlı olduğu bilinmektedir. Kendisi emlak ekspertizi ve gayrimenkul danışmanı. Arazi, rezidans ve lüks konutlar ile ilgili hizmet vermektedir. Instagram hesabı @ aytac.adilova_kw.ekol'dur.

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