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Türkiye'nin en çok seyredilen yarışmaları arasında bulunan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni bir hafta daha başlıyor. Bugünden itibaren yarışacak isimler belli oldu ve Aytaç da onlar arasında bulunuyor. Fragman yayınlandığı andan kendisiyle ilgili birçok araştırma yapılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aytaç Adilova kimdir? Kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı haberimizde yer almaktadır.

"Bu bir fiyasko" Programın 601. Bölümü fragmanında yer alan Aytaç Adilova, Halil'in menüsü için "Gördüğümde 40 yıllık ev hanımı zannettim ama sizi görünce şaşırdım. Fakat bu tam bir fiyasko. Tuzu yok, tadı yok" yorumunda bulundu. Haftaya da iddialı bir giriş yaptı. "Düne kadar titriyordum bugün uçtum" diyerek çetin ceviz olduğunu gösterdi.