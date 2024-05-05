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Osmanlı Devleti'nde tahtta en kısa süre kalan padişah kimdir?

Osmanlı Devleti'nde tahtta en kısa süre kalan padişah kimdir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 22:26 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 22:28
Osmanlı Devleti’nde tahtta en kısa süre kalan padişah kimdir?

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Osmanlı Devleti'nde tahtta en kısa süre kalan padişah kimdir? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

OSMANLI DEVLETİ'NDE TAHTTA EN KISA SÜRE KALAN PADİŞAH KİMDİR?

A-II. MUSTAFA

B-III. SELİM

C-IV. MEHMED

D- V. MURAD

CEVAP: D

V. Murad, 19. yüzyıl gerileme döneminde kayıtlardaki en kısa tahtta kalan padişahtı. Saltanatı sadece 93 gün sürdü.

V. MURAD KİMDİR?

V. Murad 1840 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sultan Abdülmecit'in oğludur. Annesi ise bir Gürcü olan Şevkevza kadın efendidir. Bir önceki padişah Abdülaziz'in yeğenidir. V. Murad Osmanlı imparatorluğunda akli dengesi bozuk olan padişahlardan birisidir. Bundan dolayı darbe yapılarak indirilmiş ve darbe yapılmış padişahlar listesindedir. Böylelikle Osmanlı imparatorluğunda en az padişahlık yapmış kişilerden birisidir. V. Murad tahttan indirildikten sonra destekçe bulmuş ve tekrardan tahta geçirilmeye çalışılmıştır. Fakat bu girişimlerin hiçbirisi başarılı olmamıştır.

V. Murad Dönemi Olayları

V. Murad toplam 3 aylık bir padişahlık hayatı yaşamıştır. Bundan dolayı bu dönemde pek olaylar yaşanmamıştır. 5. Murat döneminde Osmanlı devleti iç karışıklıklarla mücadele etse de bu padişahın döneminde önemli olay tespit edilmemiştir.

V. Murat'ın Hayatı

İstanbul'da doğan 5. Murad eğitim hayatına bu şehirde başladı. Oldukça iyi bir eğitim hayatı geçiren 5. Murat pek çok İslam aliminden ders aldı. Okumayı fazla seviyordu. Sürekli olarak kitap okuyordu. Aynı zamanda edebiyata ilgisi daha küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkmıştı. Dil öğrenmeye de yatkın bir kişilik olan 5. Murat Fransızcayı da kısa süre içerisinde öğrendi. Bundan sonra Fransızca kitaplar da okumaya başladı. Sürekli olarak Fransa'dan kitap getirtip Fransız edebiyatını da yakından takip ediyordu.

Türk edebiyatını da yakından takip ediyordu. Ziya Paşa ve Namık Kemal'in eserlerini okuyan 5. Murat bunları padişahlık döneminde de yakından tanıdı. Devrin diğer şairleri de dostluk kurarak onlarla iyi bir ilişki geliştirdi. 5. Murat aynı zamanda sanatla da ilgileniyordu. Piyana çalma merakından dolayı kısa süre içerisinde piyano çalmayı öğrendi. Boş zamanlarında sürekli olarak piyano çalıyordu. Aynı zamanda Batı müziğine de ilgi duydu. Piyano öğrendiği zamanlarda ise Batı müziğine ait ve ona yakinen besteler bile yaptı.

V. Murat padişahlık döneminde Avrupalı bestecilerle tanıştı. Onlarla da yakın ilişki kurdu ve dost oldu. Hatta padişahlık döneminde bu bestecilerle mektuplaşmıştır. Okumayı padişahlık döneminde de eksik etmeyen 5. Murat sürekli olarak yabancı ve yerli gazeteleri takip ederdi. Avrupa'ya da gezi düzenleyen 5. Murat burada Gal prensi ile tanışmış ve şehre hayran kalmıştır. Padişahlık döneminde Avrupa ile iyi ilişkiler kurmayı hedeflemiştir. Gal prensinin fikirlerinden etkilenmişti. Bundan olayı da mason olma düşüncesi uyandı. Gal prensinin fikirleri ile mason olan 5. Murat Osmanlı padişahları arasında mason padişahlar arasına girmiştir. Sürekli olarak amcasının ölümünü beklediğini yakın çevresine anlatmaktaydı. Amcası öldükten sonra tahta geçmişti.

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