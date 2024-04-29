Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Farah Zeynep Abdullah olayı: 15 yaşındaki Kaan Çam’dan ilginç iddia!

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, geçtiğimiz günlerde yaşanan şaşırtıcı bir olay izleyicileri şaşkına çevirdi. 15 yaşındaki Kaan Çam'ın kayboluşu, sıra dışı sebeplerle gündeme oturdu.
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, geçtiğimiz günlerde yaşanan şaşırtıcı bir olay izleyicileri şaşkına çevirdi. 15 yaşındaki Kaan Çam'ın kayboluşu, sıra dışı sebeplerle gündeme oturdu.
Tayfun ve Gamze çifti, oğulları Kaan'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvurduklarında, neyle karşılaşacaklarını tahmin etmemişlerdi.
Arabesk müziğin genç Kaan üzerindeki etkisi, kayboluşun ardındaki gizemi açığa çıkardı. Müslüm Gürses hayranı olduğu bilinen Kaan'ın, saçlarını kestirip bıyık takması, sokaklarda kendine dikkat çekmesine neden olmuştu.
Müge Anlı'nın araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre, Kaan Bursa'dan kaçarak İstanbul'a gelmişti. Ancak niçin geldiği ve neyi aradığı izleyicileri şaşırttı. Çünkü Kaan, sevgilisi Farah Zeynep Abdullah'ı bulmak için İstanbul'a gelmişti. Ancak bu iddia, bir görgü tanığının ifadeleriyle daha da ilginç bir hal aldı.
Bir bankta otururken görüldüğü belirtilen Kaan, sevgilisini ararken etraftakilere onun Farah Zeynep Abdullah olduğunu söylüyordu. Ancak elinde resmi olmadığı için internet üzerinden Farah Zeynep Abdullah'ın fotoğrafını gösteriyordu. Bu tuhaf davranış, görgü tanıklarını bile şaşırttı ve Kaan'ın aklının karışık olduğu düşünüldü.
Şu ana kadar Kaan'a ulaşılamadı. Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde dolaşan genç, hala kayıp durumda. Ancak Müge Anlı ve ekibi, Kaan'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor ve izleyiciler, bu gizemli hikayenin sonunu merakla bekliyor.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?
17 Ağustos 1989'DA İstanbul'da doğan Farah Zeynep Abdullah oyuncudur. Bir abisi ve bir erkek kardeşi vardır.
İlk ismi olan Farah, ailesinin çok sevdiği İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin son eşi Prenses Farah Diba'dan gelmektedir. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesinde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama Bölümüne dönüp eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Bir dönem Amnesty Türkiye'nin gönüllü destekçisi de olmuştur.
Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği, 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı "Hatice (Ayperi)" karakterinin gençliğini canlandırdı.
2016 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Ekşi Elmalar filminde oynadı. Ayrıca oyuncu, Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filminde "Prenses Azra"yı seslendirdi. 2018 yılında gösterime giren Arif v 216 filminde Ajda Pekkan'ı canlandırdı. Yine aynı yıl Ekin Koç ile başrolü paylaştığı Bizim İçin Şampiyon filminde Begüm Atman'ı canlandırdı. 2019 yılında Erol Evgin'in derleme şarkılarından oluşan Altın Düetler 2 albümünde Sen Unutulacak Kadın Mısın? şarkısını Erol Evgin ile birlikte yeniden seslendirdi. 2020-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandırdı, 1. sezon finalinde diziden ayrıldı. 4 Mart 2022 tarihinde vizyona giren Bergen filminde arabesk-fantezi şarkıcısı Bergen (Belgin Sarılmışer)'i canlandırdı. Başrolünde yer aldığı ve aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği film 10 gün içinde 2.600.000 izlenmeye ulaşarak tüm zamanların en iyi film açılışını yaptı ve birden çok rekor kırdı. Aynı zamanda film toplamda 5.421.816 izlenmeyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen 8. filmi olmuştur.