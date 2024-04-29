Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Farah Zeynep Abdullah olayı: 15 yaşındaki Kaan Çam’dan ilginç iddia!

Bir bankta otururken görüldüğü belirtilen Kaan, sevgilisini ararken etraftakilere onun Farah Zeynep Abdullah olduğunu söylüyordu. Ancak elinde resmi olmadığı için internet üzerinden Farah Zeynep Abdullah'ın fotoğrafını gösteriyordu. Bu tuhaf davranış, görgü tanıklarını bile şaşırttı ve Kaan'ın aklının karışık olduğu düşünüldü.

Şu ana kadar Kaan'a ulaşılamadı. Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde dolaşan genç, hala kayıp durumda. Ancak Müge Anlı ve ekibi, Kaan'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor ve izleyiciler, bu gizemli hikayenin sonunu merakla bekliyor.