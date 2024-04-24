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Ateş Kuşları 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Anne oluyorum”

ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın merakla beklenen 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran yeni bölüm fragmanına Gülayşe’nin “Anne oluyorum” sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 52. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 13:21 Güncelleme 24 Nisan 2024, 14:56
Ateş Kuşları 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Anne oluyorum”

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Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ateş Kuşları 52. bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
'Ateş Kuşları'nın 51. Bölümünde özel bir görev için Çino ile beraber çalışan Barbaros, Sare ve Zıpkın'ın nişanının olduğu gece yarısı Çino'nun ofisine giderek eşyalarını karıştırdı. Çino'nun kasasında sakladığı mektuplara ulaşan Barbaros, Çino'nun annesi Sibel'den gelen mektupları okudu. Mektupta Çino'nun Çatal'ın oğlu olduğu bilgisini öğrenen Barbaros, öğrendiği gerçek karşısında yıkıldı.

Barbaros ve Çino arasında yaşanacaklar seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 51. Bölümü seyirciden yoğun ilgi gördü.

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