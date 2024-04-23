Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bana silah arkadaşımı vurdurtma!

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir, Serkan'ın ölümü sonrası büyük bir üzüntü ve öfke içindedir. Erman, kendi oğlunu öldürmesinin duygusal sonuçlarıyla kontrolü kaybetmeye başlar. Cezayir, bu durumu görerek, Erman'ın sonunu getirecek gizli bir plan kurar.

Serkan'ın ölümünün etkisiyle Leyla karnındaki bebeği için endişelenmeye başlar. Ada'nın annesi Arzu, Fransa'daki karanlık ilişkileri nedeniyle zor durumdadır. Elif ise bir şeyler çevirdiğini düşündüğü Arzu'nun peşindedir.

Yaptığı hatayla Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır. Erman, gururu kırılan Behçet'i yanına çekmeye çalışır. Atakan, Cezayir ve Erman'ı eski masa üyelerinin de katıldığı toplantıda bir araya getirir. Gergin toplantının sonucunu belirleyecek olan Behçet'in sürpriz kararı herkesi şaşırtacaktır.