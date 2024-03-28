Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Bala Hatun pusuya düşen Osman Bey’i buldu!

'Kuruluş Osman', 154. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,05 reyting, %18,56 izlenme payı, AB kategorisinde %4,63 reyting, %13,54 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde de %6,06 reyting %15,43 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman'ın 154. Bölümünde Bala Hatun'un pusuya düşen Osman Bey'i bulması ve ikilinin tanıştıkları ilk günü yad etmesi bölüme damga vurdu. Boran ve Konur'un kavgasının obada büyük ses getirmesinin ardından Osman Bey, beyleri ve alpları divanda toplayıp kararını açıkladı. Bir tarafta ordunun başındaki Konur Bey, diğer tarafta ise ailesini ve kendi canını emanet ettiği Boran Bey'e karşı hayal kırıklığını dile getiren Osman Bey, er meydanında sırt sırta savaşan iki Alp'in arasına kan girmeyeceğini söyledi.