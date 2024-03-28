Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Bala Hatun pusuya düşen Osman Bey’i buldu!

'Kuruluş Osman', 154. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,05 reyting, %18,56 izlenme payı, AB kategorisinde %4,63 reyting, %13,54 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde de %6,06 reyting %15,43 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu.
Kuruluş Osman'ın 154. Bölümünde Bala Hatun'un pusuya düşen Osman Bey'i bulması ve ikilinin tanıştıkları ilk günü yad etmesi bölüme damga vurdu. Boran ve Konur'un kavgasının obada büyük ses getirmesinin ardından Osman Bey, beyleri ve alpları divanda toplayıp kararını açıkladı. Bir tarafta ordunun başındaki Konur Bey, diğer tarafta ise ailesini ve kendi canını emanet ettiği Boran Bey'e karşı hayal kırıklığını dile getiren Osman Bey, er meydanında sırt sırta savaşan iki Alp'in arasına kan girmeyeceğini söyledi.
Boran ve Konur, suçlarını kabul edip kaderlerine razı gelirken hatalarının bilincinde olduklarını söylediler. "Sizler ordunun başıydınız. Bu yaptığınız nizamı bozmak! Nizamın bozulmasına asla müsaade etmem. Devlet benlik kaldırmaz! Sizler gaflete düştünüz. Sizi uykudan uyandıracak şey ölümdür. Ama bilirim ki sizler can vermekten çekinmezsiniz… Ölüm sizi korkutmaz, ölüm sizin için ceza değil. Sürüleceksiniz!" diyerek hükmünü açıklayan Osman Bey; Boran'ı ve Konur'u gazadan, sevdiklerinden ve obalarından uzak tutmakla cezalarını verdi.
Zehrin etkisi altında kalan Ayça Hatun, Elçim Hatun'a zarar vermek için onun çeyizlerinin olduğu çadıra girdi. Çadırda şans eseri oğlağının peşinde koşan Gazi Alp'i görünce ne yapacağını bilemeyen Ayça Hatun, Gazi'nin başına vurup onu bayılttı.