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Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Bala Hatun pusuya düşen Osman Bey’i buldu!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarındaki 154. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu. Peki 154. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 15:18 Güncelleme 28 Mart 2024, 15:18
Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Bala Hatun pusuya düşen Osman Bey’i buldu!

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'Kuruluş Osman', 154. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,05 reyting, %18,56 izlenme payı, AB kategorisinde %4,63 reyting, %13,54 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde de %6,06 reyting %15,43 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman'ın 154. Bölümünde Bala Hatun'un pusuya düşen Osman Bey'i bulması ve ikilinin tanıştıkları ilk günü yad etmesi bölüme damga vurdu. Boran ve Konur'un kavgasının obada büyük ses getirmesinin ardından Osman Bey, beyleri ve alpları divanda toplayıp kararını açıkladı. Bir tarafta ordunun başındaki Konur Bey, diğer tarafta ise ailesini ve kendi canını emanet ettiği Boran Bey'e karşı hayal kırıklığını dile getiren Osman Bey, er meydanında sırt sırta savaşan iki Alp'in arasına kan girmeyeceğini söyledi.

Boran ve Konur, suçlarını kabul edip kaderlerine razı gelirken hatalarının bilincinde olduklarını söylediler. "Sizler ordunun başıydınız. Bu yaptığınız nizamı bozmak! Nizamın bozulmasına asla müsaade etmem. Devlet benlik kaldırmaz! Sizler gaflete düştünüz. Sizi uykudan uyandıracak şey ölümdür. Ama bilirim ki sizler can vermekten çekinmezsiniz… Ölüm sizi korkutmaz, ölüm sizin için ceza değil. Sürüleceksiniz!" diyerek hükmünü açıklayan Osman Bey; Boran'ı ve Konur'u gazadan, sevdiklerinden ve obalarından uzak tutmakla cezalarını verdi.

Zehrin etkisi altında kalan Ayça Hatun, Elçim Hatun'a zarar vermek için onun çeyizlerinin olduğu çadıra girdi. Çadırda şans eseri oğlağının peşinde koşan Gazi Alp'i görünce ne yapacağını bilemeyen Ayça Hatun, Gazi'nin başına vurup onu bayılttı.

Çadırı ateşe veren Ayça Hatun, hem çeyizleri yaktı hem de Gazi'yi tehlikenin orta yerinde bıraktı. Oba sakinlerinin yangını fark etmesiyle Elçim Hatun, canını hiçe sayarak hiç düşünmeden çadıra girip Gazi Alp'i kurtardı. Ülgen Hatun, oğlu Gazi'yi kurtaran Elçim Hatun'a minnetle teşekkür etti. Osman Bey'in kendisine kurduğu oyunu fark eden İmren Tegin, Osman Bey'e karşı hamlede bulunarak onu pusuya düşürdü. Omzundan, sırtından çeşitli ok darbelerine maruz kalan ve tek başına mücadele eden Osman Bey, İmren Tegin'in adamları tarafından yakalandı. Bu durumdan haberdar edilen Bala Hatun, Osman Bey'e destek için yola çıktı.

Yolda Osman Bey'in atı İltutan'ı görüp onun izinden giden Bala Hatun, Osman Bey'i sağ salim buldu. Bir ağaca bağlı halde Osman Bey'i bulan Bala Hatun, gözyaşlarını tutamadı. Yavaş yavaş kendine gelen Osman Bey, Bala Hatun'la yıllar önceki ilk karşılaştıkları anı hatırlayarak "Yine ilk günkü gibi beni kurtardın…" dedi. Bala Hatun ise "Seni ilk gördüğümde çamurlar içinde bir bey oğluydun… Şimdi yine çamur içindesin ama boyunca evlatlarımız var." şeklinde karşılık verdi.

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