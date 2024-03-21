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Ateş Kuşları 48. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor!

Ateş Kuşları 48. bölümüyle 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de ATV’de ekrana gelecek. Peki kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları’nın yeni bölümünde neler olacak? İşte Ateş Kuşları yeni bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 16:49 Güncelleme 21 Mart 2024, 16:49
Ateş Kuşları 48. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor!

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Barbar'ın ve kaçırılan çocukların hayatını kurtarmış gibi davranan Çino, Ateş Kuşları'nın güvenini kazanacak.

Onun gerçek yüzünü bilen ve samimiyetine asla güvenmeyen Ali, Ateş Kuşları'yla büyük bir çatışma yaşayacak ve giderek yalnızlaşacak.

Çelik cesaretini toplayıp Hacer'in karşısına dikilecek, Hacer ve Çelik kanadında niyetler dile gelecek.

Kara ve Sultan'ın katil olduğunu öğrenen Ayça, ikiliyi büyük bir çıkmaza sokacak.

Ali, Çino'nun yanında gördüğü kişiyle hislerinde yanılmadığından emin olacak.

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