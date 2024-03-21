Ateş Kuşları 48. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor!

Barbar'ın ve kaçırılan çocukların hayatını kurtarmış gibi davranan Çino, Ateş Kuşları 'nın güvenini kazanacak.

Onun gerçek yüzünü bilen ve samimiyetine asla güvenmeyen Ali, Ateş Kuşları'yla büyük bir çatışma yaşayacak ve giderek yalnızlaşacak.