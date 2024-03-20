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Osman Bey’in gece baskını!

“Benim adım Osman Bey, bu topraklarda zalimlerin var olmasına asla müsaade etmeyeceğim!”

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 00:49 Güncelleme 21 Mart 2024, 01:06
Osman Bey’in gece baskını!

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Kuruluş Osman'ın 153. Bölümünde Osman Bey, Frenk liderinin cezasını kesmek için kararlı bir şekilde alpleriyle yola çıkıp Frenklerin karargâhını bastı. Osman Bey, "Sizin gibi çakallar olduğu müddetçe bizler her daim karşınızda sıra dağlar gibi duracağız! Bugün seni… Yarın hepinizi! Bu topraklardan defolup gideceksiniz!" diyerek Frenk liderinin cezasını kılıcıyla tek bir darbede kesti. Osman Bey "Alplarım, beylerim! Kötülük elbet bitecek. Karanlık elbet aydınlanır. Benim adım Osman Bey, bu topraklarda zalimlerin var olmasına asla müsaade etmeyeceğim! Düşmanlarım emin olsunlar soluk aldığım müddetçe sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet!" diye ardındakilere seslenerek zaferini kutladı.

Osman Bey, Frenk liderinin cezasını kesti!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 153. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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