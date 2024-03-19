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Kuruluş Osman 153. bölümünden detaylar ortaya çıktı: Osman Bey ailesiyle Ramazan’ı Obada geçiriyor!

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 20 Mart Çarşamba akşamı 20:00’de yayınlanacak olan 153. Bölümünde Osman Bey ve ahalisi Ramazan’ı obada geçirmeye karar verirken, Bala Hatun ise Holofira’nın yanındadır. İmren Tegin yeni planlar yaparken Osman Bey ise Frenk liderinin peşindedir. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 16:50 Güncelleme 19 Mart 2024, 16:50
Kuruluş Osman 153. bölümünden detaylar ortaya çıktı: Osman Bey ailesiyle Ramazan’ı Obada geçiriyor!

İÇİNDEKİLER

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OSMAN BEY VE AHALİSİ OBADA!

Bahar nice zaferlerin müjdesi olacaktır. Ramazan ve Nevruz aynı vakte denk gelmiştir. Osman Bey de Ramazan'ı ahalisiyle birlikte obada geçirmeye karar verir. Obada Osman Bey'leri neler beklemektedir?

HOLOFİRA NASIL ÖLÜMDEN DÖNDÜ?

Bala Hatun, Holofira'nın yanındadır, Orhan ve Holofira'nın sevdasının büyüklüğüne vurguda bulunur. Zehirle idam edilen Holofira nasıl yaşamaktadır? Holofira ve Orhan arasında olanlar nereye varacaktır?

ALAEDDİN VE GONCA ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Alaeddin ve Gonca birlikte at sürerler. Gonca ve Alaeddin, aralarındaki engelleri aşabilecek midir?

OSMAN BEY'İN YENİ OYUNU

Osman Bey, Katalan birliğini tuzağa düşürür. Ordu sayısını ve güzergahlarını öğrenmek ister. Osman Bey'in planı nedir? Katalan'lar üzerinden nasıl bir oyun kuracaktır?

OSMAN BEY, İMREN TEGİN'İN PLANLARINI BOZABİLECEK Mİ?

İmren Tegin, Frenkleri beklemekte ve Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle planlamaktadır. Osman Bey, Frenk liderinin kellesini almaya kararlıdır. Ne kadar zor olursa olsun bunu yapacak kudrete sahip olduğunu söyler. Osman Bey, Frenk'i alt edip İmren Tegin'in oyununu suya düşürebilecek midir?

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