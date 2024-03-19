Kuruluş Osman 153. bölümünden detaylar ortaya çıktı: Osman Bey ailesiyle Ramazan’ı Obada geçiriyor!

OSMAN BEY, İMREN TEGİN'İN PLANLARINI BOZABİLECEK Mİ?

İmren Tegin, Frenkleri beklemekte ve Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle planlamaktadır. Osman Bey, Frenk liderinin kellesini almaya kararlıdır. Ne kadar zor olursa olsun bunu yapacak kudrete sahip olduğunu söyler. Osman Bey, Frenk'i alt edip İmren Tegin'in oyununu suya düşürebilecek midir?