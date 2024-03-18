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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 61. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Ateşkes bitti!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet) gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 61. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki salı akşamları ATV ekranında izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 61. bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 11:38 Güncelleme 18 Mart 2024, 11:38
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 61. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Ateşkes bitti!

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Cezayir, Erman'ın oğlu Serkan'ı Türkiye'ye getirir. Serkan, babasının hiç bilmediği karanlık yüzüyle tanışır.

Cezayir, Serkan'ı aile içindeki özel törene dahil ederek şaşırtır. Erman, Cezayir'in kendisine yaptığı teklife Leyla'ya saldırarak cevap verir.

Cezayir düşmanlarının saldırısına, hazırladığı sürpriz planla karşılık verir.

Behçet ise bu kez farklı bir taktikle Cezayir'e saldırır ve onun en yakınındakilerden birini ele geçirmeyi başarır.

Cezayir ve Erman nefeslerin tutulduğu rehine alışverişi için karşı karşıya geldiklerinde, Leyla'dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracaktır.

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