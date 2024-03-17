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Kardeşlerim 121. bölüm nefes kesti! Öleceğini sanan Akif itirafları ile ortalığı birbirine kattı!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği ATV’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. İşte son bölümde yaşananlar...

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 11:58 Güncelleme 17 Mart 2024, 11:58
Kardeşlerim 121. bölüm nefes kesti! Öleceğini sanan Akif itirafları ile ortalığı birbirine kattı!

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Orhan'ın kızına çarpması evdeki dengeleri Aybike'nin aleyhine değiştirir.

Cansu eline geçen bu kozu sonuna kadar kullanır.

Sarp, Oğulcan'ı iyice avucunun içine alır. Ömer'i önce işinden attırtır. Sonra okulda tanıtım projesinde Ömer ile yine Oğulcan'ı karşı karşıya getirir.

Ayla Gökhan'ın isteklerine boyun eğmek zorunda kalır. Aybike ve Berk ile yemeğe çıkan Gökhan gerçek yüzünü genç kıza da gösterir. Aybike'yi tehdit eder.

Çok kısa ömrünün kaldığını zanneden Akif, Nebahat'e her şeyi itiraf eder. Süreyya'yı onun parası ile restorana ortak ettiğini de söyler. Olanları Fatma ile konuşan Nebahat, arka masada Süreyya'nın oturduğunu fark etmez. Süreyya ise aslında Akif'in test sonuçlarının karıştığını öğrenmiştir.

Akif, vicdanına dayanamaz ve Ömer'e babasının ölümünden sorumlu olduğunu itiraf eder.

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