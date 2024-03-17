Kardeşlerim 121. bölüm nefes kesti! Öleceğini sanan Akif itirafları ile ortalığı birbirine kattı!

Çok kısa ömrünün kaldığını zanneden Akif, Nebahat'e her şeyi itiraf eder. Süreyya'yı onun parası ile restorana ortak ettiğini de söyler. Olanları Fatma ile konuşan Nebahat, arka masada Süreyya'nın oturduğunu fark etmez. Süreyya ise aslında Akif'in test sonuçlarının karıştığını öğrenmiştir.