Kemal Sunal’ın rol aldığı toplam 82 sinema filminde hangi şekilde bir repliği yoktur? 300 bin TL’lik soru!

Kemal Sunal'ın rol aldığı toplam 82 sinema filminde hangi şekilde bir repliği yoktur? Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor.

KEMAL SUNAL'IN ROL ALDIĞI TOPLAM 82 SİNEMA FİLMİNDE HANGİ ŞEKİLDE BİR REPLİĞİ YOKTUR?

A-YENİLEN PEHLİVAN YOĞURDU ÜFLEYEREK YER

B-SAKLA SAMANI MURADINA ERMİŞ

C-TENCERE YUVARLANMIŞ SENİNKİ BENDEN KARA

D-İKİ GÖNÜL BİR OLUNCA DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR

CEVAP: A